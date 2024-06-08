Şanlıurfa'da 8 metre derinlikteki kuyuya düşen çocuk öldü

Olay, Viranşehir’e bağlı kırsal Alakonak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Kaçmaz'ın (2) evlerinin önünden kaybolması üzerine ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirerek yardım istedi. Jandarma ve AFAD ekiplerinin 10 saatlik araması sonucu, çocuğun 8 metre derinliğindeki kuyuya düştüğü belirlendi. Ekipler tarafından kuyudan çıkarılan çocuğun cansız bedeni otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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