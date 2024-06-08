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        Şanlıurfa'da barajda boru patladı, su metrelerce havaya fışkırdı

        ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde baraj borusunun patlaması sonucu tarım arazileri su altında kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 14:57 Güncelleme: 08.06.2024 - 15:05
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        Şanlıurfa'da barajda boru patladı, su metrelerce havaya fışkırdı
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        ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde baraj borusunun patlaması sonucu tarım arazileri su altında kaldı. Patlayan borudan metrelerce yükselen su, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Olay, Dumlukuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Barajı'ndan tarım arazilerine su taşıyan DSİ'ye ait borulardan biri bilinmeyen nedenle patladı. Fışkıran su metrelerce yüksekliğe ulaştı. Ekili tarım arazileri de su altında kaldı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde dakikalarca fışkıran suyun tarım arazisine aktığı görüldü. Arazilerde su tahliye çalışmaları başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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