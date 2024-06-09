Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Evinde bıçaklanarak öldürülen Suriyeli kadının katili komşusu çıktı

        ŞANLIURFA'daevinde öldürülen Suriye uyruklu Nur Elsüleyman'ın (29), komşusu Demmam Zurer (28) tarafından bilezikleri için defalarca bıçaklandığı ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 17:08 Güncelleme: 09.06.2024 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evinde bıçaklanarak öldürülen Suriyeli kadının katili komşusu çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞANLIURFA'daevinde öldürülen Suriye uyruklu Nur Elsüleyman'ın (29), komşusu Demmam Zurer (28) tarafından bilezikleri için defalarca bıçaklandığı ortaya çıktı.

        Bağlarbaşı Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, 1 çocuk annesi Nur Elsüleyman, eve gelen eşi tarafından kanlar içerisinde bulundu. İhbarla gelen ekipler, boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Evdeki çocuğunun gözü önünde öldürüldüğü belirlenen kadının cenazesi, otopsinin ardından toprağa verildi. Cinayete ilişkin çalışma başlatan polis, aynı binada oturan komşusu Suriye uyruklu Demmam Zurer'i gözaltına aldı. Zurer, cinayetle ilgisi olmadığını öne sürdü.

        BALKONDAKİ KAN İZİ ELE VERDİ

        Olayın meydana geldiği evin balkonunda bulunan kan izi ile Zurer'den alınan örnekler uyuşunca ikinci kez ifadesi alınan Zurer, cinayeti işlediğini itiraf etti. Zurer, emniyetteki ifadesinde, "Olay günü komşumuz olan Nur Elsüleyman'ın kapısını çalarak evine girdim. Bir süre konuştuktan sonra Nur Elsüleyman'ın kolunda bulunan altınları almak istediğim sırada boğuşma yaşandı ve bağırmaya başladı. Bu sırada ben de evin mutfağından aldığım bıçakla, çocuğunun yanında onu defalarca bıçakladım. Sonra arka balkondan kaçarak evden çıktım" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demmam Zurer, tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CANLI | Fenerbahçe'de seçim günü!
        CANLI | Fenerbahçe'de seçim günü!
        Üniversite adaylarının sınav maratonu: YKS'de son oturum başladı
        Üniversite adaylarının sınav maratonu: YKS'de son oturum başladı
        "Yapay zeka destekli harcama takibi"
        "Yapay zeka destekli harcama takibi"
        İran'da 6 adaya onay
        İran'da 6 adaya onay
        Türkiye’nin uçak ihtiyacı iki katına çıkacak
        Türkiye’nin uçak ihtiyacı iki katına çıkacak
        12 kardeşin 10 bin dönümlük arazi savaşı: Husumette 4. cinayet
        12 kardeşin 10 bin dönümlük arazi savaşı: Husumette 4. cinayet
        İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
        İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
        Annelerini katleden babalarından şikayetçi olmadılar!
        Annelerini katleden babalarından şikayetçi olmadılar!
        Boğaz'da muhteşem Bocelli
        Boğaz'da muhteşem Bocelli
        Katliam gibi kaza: 2 ölü, 4'ü ağır 30 yaralı
        Katliam gibi kaza: 2 ölü, 4'ü ağır 30 yaralı
        Acile başvurular 2 kat arttı! Çocuklar arasında pil yutma artıyor
        Acile başvurular 2 kat arttı! Çocuklar arasında pil yutma artıyor
        Yasak aşkın ilk karesi
        Yasak aşkın ilk karesi
        Bedava tatilciler yeni yer keşfetti: Sayı 200'ü buldu
        Bedava tatilciler yeni yer keşfetti: Sayı 200'ü buldu
        Fenerbahçe, şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Talih mi lanet mi?
        Talih mi lanet mi?
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk'te buluştu!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk'te buluştu!
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da patlayan borudan sızan sular ekinlere zarar verdi
        Şanlıurfa'da patlayan borudan sızan sular ekinlere zarar verdi
        Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor
        Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor
        Şanlıurfa'da 2 mahalle, 'kuduz' nedeniyle karantinaya alındı
        Şanlıurfa'da 2 mahalle, 'kuduz' nedeniyle karantinaya alındı
        GÜNCELLEME 2 - Şanlıurfa'da 2 mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı
        GÜNCELLEME 2 - Şanlıurfa'da 2 mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da 2 mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da 2 mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı
        Şanlıurfa'da barajda boru patladı, su metrelerce havaya fışkırdı
        Şanlıurfa'da barajda boru patladı, su metrelerce havaya fışkırdı