Şanlıurfa'da, sokak hayvanları için eylem

ŞANLIURFA’da hayvan hakları savunucuları kucaklarına aldıkları köpekleriyle hayvanların toplatılmasına tepki gösterdi.

Şanlıurfa’da bir araya gelen hayvan hakları savunucuları; 'Toplamaya, esarete, sürgüne, öldürmeye hayır' sloganı ile eylem yaptı. Son günlerde başıboş köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan 4 kişinin hastaneye kaldırıldığı kentte, toplanan hayvanseverler adına konuşan Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hümeyra Ulubay, sahipsiz köpeklere yapılan şiddete tepki gösterdi. Açıklamada hükümetin hazırladığı sahipsiz sokak hayvanlarının uyutulmasını öngören kanun teklifine de tepki gösteren Ulubay, "Bu canlıları katletmenin hakkını nereden alıyorsunuz? Onları öldürmek çözüm değildir. Toplayın, barınaklar yapın, kısırlaştırın. Üretim tesislerini ve çoğalmaya önlem alın, satılmalarını engelleyin" dedi.