Şanlıurfa'da, sokak hayvanları için eylem
ŞANLIURFA'da hayvan hakları savunucuları kucaklarına aldıkları köpekleriyle hayvanların toplatılmasına tepki gösterdi.
ŞANLIURFA’da hayvan hakları savunucuları kucaklarına aldıkları köpekleriyle hayvanların toplatılmasına tepki gösterdi.
Şanlıurfa’da bir araya gelen hayvan hakları savunucuları; 'Toplamaya, esarete, sürgüne, öldürmeye hayır' sloganı ile eylem yaptı. Son günlerde başıboş köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan 4 kişinin hastaneye kaldırıldığı kentte, toplanan hayvanseverler adına konuşan Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hümeyra Ulubay, sahipsiz köpeklere yapılan şiddete tepki gösterdi. Açıklamada hükümetin hazırladığı sahipsiz sokak hayvanlarının uyutulmasını öngören kanun teklifine de tepki gösteren Ulubay, "Bu canlıları katletmenin hakkını nereden alıyorsunuz? Onları öldürmek çözüm değildir. Toplayın, barınaklar yapın, kısırlaştırın. Üretim tesislerini ve çoğalmaya önlem alın, satılmalarını engelleyin" dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.