Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da TİGEM arazisinde yangın

        ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, gece Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı arazide yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 09:01 Güncelleme: 10.06.2024 - 09:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da TİGEM arazisinde yangın
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesinde, gece Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı arazide yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan yangın söndürüldü.

        Yangın, gece saatlerinde Ceylanpınar ilçesinde bulunan TİGEM arazisinde çıktı. İddiaya göre, TİGEM işletmesinin Gümüşsu mevkisine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın geniş bir alana yayıldı. Buğday ekili arazilerde de etkili olan yangına ihbarla itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve AFAD ekipleri müdahale etti. Vatandaşların da destek verdiği ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürülen yangının zararı ise yapılacak inceleme ile ortaya çıkacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Sandıktan aşırı sağ çıktı: Yüzlerce kişi protesto için toplandı!
        Sandıktan aşırı sağ çıktı: Yüzlerce kişi protesto için toplandı!
        Sivas'ta 4 günde 2'nci büyük acı!
        Sivas'ta 4 günde 2'nci büyük acı!
        Fenerbahçe Greenwood için devrede!
        Fenerbahçe Greenwood için devrede!
        Zap Suyu'nda yüreğimiz yandı! Ayşe öğretmeni kaybettik!
        Zap Suyu'nda yüreğimiz yandı! Ayşe öğretmeni kaybettik!
        O yarışmaların ürküten gerçekleri!
        O yarışmaların ürküten gerçekleri!
        O emeklilerin çalışması yasak
        O emeklilerin çalışması yasak
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Apartmanda kar maskeli cinayet!
        Apartmanda kar maskeli cinayet!
        İsrail Savaş Kabinesi'nde kriz!
        İsrail Savaş Kabinesi'nde kriz!
        Yüksek sıcaklık ve sağanak uyarısı
        Yüksek sıcaklık ve sağanak uyarısı
        Güneş kremleri nasıl kullanılmalı, ne sıklıkta sürülmeli?
        Güneş kremleri nasıl kullanılmalı, ne sıklıkta sürülmeli?
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım el ele
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım el ele
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        Alman devi Semih'in peşinde
        Alman devi Semih'in peşinde
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        İliç'te heyelan altında işçi kalmadı
        İliç'te heyelan altında işçi kalmadı
        Ali Koç: Artık Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor
        Ali Koç: Artık Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor

        Benzer Haberler

        Ceylanpınar Tarım İşletmesinde çıkan yangınlar söndürüldü
        Ceylanpınar Tarım İşletmesinde çıkan yangınlar söndürüldü
        Şanlıurfa'da, sokak hayvanları için eylem
        Şanlıurfa'da, sokak hayvanları için eylem
        Evinde bıçaklanarak öldürülen Suriyeli kadının katili komşusu çıktı
        Evinde bıçaklanarak öldürülen Suriyeli kadının katili komşusu çıktı
        Şanlıurfa'da patlayan borudan sızan sular ekinlere zarar verdi
        Şanlıurfa'da patlayan borudan sızan sular ekinlere zarar verdi
        Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor
        Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor
        Şanlıurfa'da 2 mahalle, 'kuduz' nedeniyle karantinaya alındı
        Şanlıurfa'da 2 mahalle, 'kuduz' nedeniyle karantinaya alındı