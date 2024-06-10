'Kuduz' karantinasına alınan mahallede arbede; 3 gözaltı

ŞANLIURFA'dasokak köpeklerinin toplatılmasına tepki gösteren hayvan hakları savunucuları, karantina altındaki Batıkent Mahallesi'nin muhtarlığı önünde eylem yapıp, muhtarlık binasına 'Dikkat, kuduz risk bölgesi' yazılı tabelayı astı. Bu sırada mahalle sakinleri ile hayvan hakları savunucuları arasında arbede çıktı, 3 kişi gözaltına alındı.

Batıkent Mahallesi'nde, 4 Haziran'da sokakta yürüyen Mustafa Şahin'e başıboş köpek saldırdı. Kol ve bacağından ısırılan Şahin, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Diğer yandan Şahin'i ısıran köpek, kuduz çıktı. Bunun üzerine karantina altına alınan Batıkent Mahallesi'nde muhtarı Halil Kaya'nın desteği ile belediye ekipleri, başıboş köpekleri toplamaya başladı. Toplama sırasında bir köpeğe yapılan eziyet, tepkilere neden oldu. Türkiye'nin dört bir yanından Şanlıurfa'ya gelen hayvan hakları savunucuları, dün akşam saatlerinde köpeklerin toplatılmasına karşı eylem yaptı.