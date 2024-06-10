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        Şanlıurfa'da köpeklerin saldırdığı 4 yaşındaki Eylül, yaralandı

        ŞANLIURFA'dabaşıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Eylül Savuşmak (4), yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 15:12 Güncelleme: 10.06.2024 - 15:15
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        Şanlıurfa'da köpeklerin saldırdığı 4 yaşındaki Eylül, yaralandı
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        ŞANLIURFA'dabaşıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Eylül Savuşmak (4), yaralandı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Viranşehir ilçesi Talihli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; ailesi tarlada çalıştığı sırada evlerinin önünde oyun oynayan Eylül Savuşmak'a, başıboş 2 köpek saldırdı. Olayı görenler taş atarak köpekleri uzaklaştırdı. Yüzünden, kolundan ve bacağından yaralanan çocuk, Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Eylül, kuduz aşısı yapılarak taburcu edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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