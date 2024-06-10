Şanlıurfa'da köpeklerin saldırdığı 4 yaşındaki Eylül, yaralandı

Olay, dün akşam saatlerinde Viranşehir ilçesi Talihli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; ailesi tarlada çalıştığı sırada evlerinin önünde oyun oynayan Eylül Savuşmak'a, başıboş 2 köpek saldırdı. Olayı görenler taş atarak köpekleri uzaklaştırdı. Yüzünden, kolundan ve bacağından yaralanan çocuk, Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Eylül, kuduz aşısı yapılarak taburcu edildi.

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