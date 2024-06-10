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        Şanlıurfa'da köpeğe istismarda bulunduğu iddia edilen personel görevden uzaklaştırıldı

        ŞANLIURFA'da Harran Üniversitesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 21:27 Güncelleme: 10.06.2024 - 21:30
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        Şanlıurfa'da köpeğe istismarda bulunduğu iddia edilen personel görevden uzaklaştırıldı
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        ŞANLIURFA'da Harran Üniversitesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan S.D. (42), bir köpeğe cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Polis sorgusunda iddiayı reddeden ve köpeğe sadece yemek ve su verdiğini söyleyen S.D., serbest bırakıldı. Üniversite yönetimi ise başlatılan idari soruşturma kapsamında personelin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

        Olay, geçen cuma günü Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'nde meydana geldi. İddiaya göre, üniversitede temizlik görevlisi olarak çalışan S.D., mesai saatleri dışında Veteriner Fakültesi'nde bulunan ve yavruları olan bir köpeği, İlahiyat Fakültesi'ndeki depo bölümüne götürdü. Köpeği fakültedeki erkek tuvaletine götüren S.D.'nin istismarda bulunduğu öğrenciler tarafından üniversite yönetimine iletildi. Bunun üzerine S.D, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheli, iddiaların gerçek dışı olduğunu ifade ederek, köpeği beslemek amacıyla İlahiyat Fakültesi'ne götürdüğünü, burada yemek ve su verdiğini söyledi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

        Olayın ardından idari soruşturma başlatan Harran Üniversitesi Rektörlüğü ise söz konusu temizlik görevlisinin görevden uzaklaştırdığını açıkladı.

        İstismara maruz kaldığı iddia edilen köpeğin ise üniversitenin Veterinerlik Fakültesi'nde tutulduğu kaydedildi.

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