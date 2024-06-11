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        Şanlıurfa'da avukat duruşma sonrası darbedildi

        ŞANLIURFA'da avukat Enes Kaya, duruşma sonrası davanın tarafı olan kişilerin saldırısına uğradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 11:30 Güncelleme: 11.06.2024 - 11:35
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        Şanlıurfa'da avukat duruşma sonrası darbedildi
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        ŞANLIURFA'da avukat Enes Kaya, duruşma sonrası davanın tarafı olan kişilerin saldırısına uğradı. Yaralanan avukat, darp raporu alarak saldırganlardan şikayetçi oldu.

        Şanlıurfa Barosu avukatlarından Enes Kaya, müdafi olarak bulunduğu bir dava dosyasının duruşmasının ardından Baro odasında bulunduğu sırada, davanın diğer tarafına mensup ismi öğrenilemeyen kişilerin saldırısına uğradı. Meslektaşlarının araya girmesiyle saldırıdan kurtarılan ve vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı darbeler ile hafif yaralanan Kaya, hastanedeki tedavisinin ardından darp raporu aldı. Polis, Enes Kaya'nın şikayetçi olması üzerine saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

        Öte yandan Şanlıurfa Barosu da saldırıyı yazılı açıklama ile kınadı. Açıklamada, saldırıya uğrayan avukatın şikayetçi olduğu vurgulanarak, adil yargılamanın güvencesi olan avukatların, görevlerini yerine getirirken saldırılara maruz kalmaması gerektiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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