Şanlıurfa'da avukat duruşma sonrası darbedildi

ŞANLIURFA'da avukat Enes Kaya, duruşma sonrası davanın tarafı olan kişilerin saldırısına uğradı. Yaralanan avukat, darp raporu alarak saldırganlardan şikayetçi oldu.

Şanlıurfa Barosu avukatlarından Enes Kaya, müdafi olarak bulunduğu bir dava dosyasının duruşmasının ardından Baro odasında bulunduğu sırada, davanın diğer tarafına mensup ismi öğrenilemeyen kişilerin saldırısına uğradı. Meslektaşlarının araya girmesiyle saldırıdan kurtarılan ve vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı darbeler ile hafif yaralanan Kaya, hastanedeki tedavisinin ardından darp raporu aldı. Polis, Enes Kaya'nın şikayetçi olması üzerine saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.