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        Şanlıurfa'da, muhtarlık kapısına 'Katil' yazan 4 kişi hakkında yakalama kararı

        ŞANLIURFA'da, yaşanan kuduz vakasının ardından karantinaya alınan Batıkent Mahallesi'nde muhtarlık ofisinin girişine 'Katil' yazdığı belirlenen 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 21:24 Güncelleme: 11.06.2024 - 21:30
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        Şanlıurfa'da, muhtarlık kapısına 'Katil' yazan 4 kişi hakkında yakalama kararı
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        ŞANLIURFA’da, yaşanan kuduz vakasının ardından karantinaya alınan Batıkent Mahallesi'nde muhtarlık ofisinin girişine 'Katil' yazdığı belirlenen 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şanlıurfa Valiliği ise Siverek’teki Hayvan Barınağı'ndan 28 köpeği Ankara’ya götürürken yakalanarak tutuklanan Yaşama Tutunan Patililer Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı'ya, Büyükşehir Belediyesine ve barınak görevlisine idari para cezası uygulandığını duyurdu.

        Şanlıurfa'da son günlerde başıboş köpeklerin 5 vatandaşa saldırması sonucu köpeklerden alınan numunelerde kuduz çıkması üzerine Batıkent ile Payamlı Mahallesi'nde kuduz karantina uygulaması başlatıldı. Kuduz karantinası uygulamasının yapıldığı Batıkent Mahallesinde bir vatandaşın olay günü kuduz köpeği orantısız güç kullanarak yere yatırma görüntüleri sosyal medyada tepkiye yol açtı. Görüntülerin ardından Türkiye'nin değişik illerinden gelen hayvanseverler basın açıklaması yaptıktan sonra Batıkent Mahallesi'ndeki muhtarlık ofisinin kapı ve duvarlarına 'Katil' yazısı yazıldı. Mahalle sakinleri ile hayvanseverler arasında arbedeye yol açan olayın ardından gözaltına alınan 3 kişi ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olay anına ait görüntüleri inceleyen Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri; yere yazı yazan ve muhtarlık ofisine zarar veren 4 kişi hakkında 'Kamu malına zarar verme, hakaret ve tehdit' suçlamalarıyla yakalama kararı çıkarttı.

        VALİLİKTEN BELEDİYEYE VE GÖREVLİYE İDARİ PARA CEZASI

        Öte yandan Yaşama Tutunan Patililer Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı Siverek Hayvan Bakımevindeki 28 köpeği mevzuata aykırı şekilde aracına koyup Ankara’ya götürdüğü sırada yol kontrolünde yakalanarak tutuklandı. Bu gelişmeler üzerine Siverek’teki barınakta 28 köpeğin mevzuata aykırı şekilde Boyacı’ya teslim edildiğini belirleyen Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne ve barınak görevlisine idari para cezası uyguladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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