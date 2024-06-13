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        Şanlıurfa'da kamyonetle minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

        ŞANLIURFA'da, kamyonetle minibüsün çarpıştığı kazada Mehmet Varol (34) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 10:49 Güncelleme: 13.06.2024 - 10:55
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        Şanlıurfa'da kamyonetle minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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        ŞANLIURFA’da, kamyonetle minibüsün çarpıştığı kazada Mehmet Varol (34) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Diyarbakır yolunun 26'ncı kilometresinde meydana geldi. İhsan Kaya yönetimindeki 06 ACL 950 plakalı kapalı minibüs ile Mehmet Cemal Bayar'ın kullandığı 63 EG 801 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen araçları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde minibüste bulunan Mehmet Varol'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan araç sürücüleri ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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