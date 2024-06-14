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        Şanlıurfa'da 4 otomobil zincirleme kazaya karıştı: 8 yaralı

         ŞANLIURFA'da,4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 01:24 Güncelleme: 14.06.2024 - 01:30
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        Şanlıurfa'da 4 otomobil zincirleme kazaya karıştı: 8 yaralı
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         ŞANLIURFA'da,4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı. 

        Kaza, gece saatlerinde Necmettin Cevheri Caddesi üzerinde meydana geldi. Kent merkezine ilerleyen ve sürücülerin ismi öğrenilemeyen 63 B 0882, 80 LL 844, 42 AOU 349 ve 63 İF 001 plakalı otomobiller, çarpıştı. Zincirleme kazada 80 LL 844 plakalı otomobil takla atarak, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü binasının kapısı önünde ters dönerek durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobillerden çıkarılan 8 yaralı, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik tek taraflı ulaşıma kapanırken, yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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