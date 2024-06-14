Şanlıurfa'da 4 otomobil zincirleme kazaya karıştı: 8 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Necmettin Cevheri Caddesi üzerinde meydana geldi. Kent merkezine ilerleyen ve sürücülerin ismi öğrenilemeyen 63 B 0882, 80 LL 844, 42 AOU 349 ve 63 İF 001 plakalı otomobiller, çarpıştı. Zincirleme kazada 80 LL 844 plakalı otomobil takla atarak, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü binasının kapısı önünde ters dönerek durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobillerden çıkarılan 8 yaralı, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik tek taraflı ulaşıma kapanırken, yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

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