Şanlıurfa'da hayvan pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde canlı hayvan pazarında karşılaşan husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Faruk Yiğiter (49) hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Cep telefonu kamerasına da yansıyan kavga sonrası 1 şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Hayriye Mahallesi’ndeki canlı hayvan pazarında meydana geldi. Aralarında kız alıp verme meselesi nedeniyle husumet bulunan 2 ailenin üyeleri, kurbanlık almak için geldikleri pazarda karşılaşınca tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada iki grup tabancalar ile birbirine ateş açtı. Silahlı kavgada, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği ve olayla ilgisi bulunmayan Faruk Yiğiter yaşamını yitirdi, Abdurrahman Demirtaş (59), Vahit Demirtaş (21), Mehmet Gümüştaş (69), Mehmet Emin Haklı (30), Süleyman Güler ( 53) ve Mehmet Emin Korkmaz (30) yaralandı. Kavga cep telefonu kamerasına yansırken, ihbarla bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Faruk Yiğiter'in cenazesi, otopsi için morga gönderildi. Kavgaya karışan ve kaçmaya çalışan 1 kişinin jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.