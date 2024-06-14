Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da hayvan pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

        ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde canlı hayvan pazarında karşılaşan husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Faruk Yiğiter (49) hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 15:22 Güncelleme: 14.06.2024 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da hayvan pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde canlı hayvan pazarında karşılaşan husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Faruk Yiğiter (49) hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Cep telefonu kamerasına da yansıyan kavga sonrası 1 şüpheli, gözaltına alındı.

        Olay, sabah saatlerinde Hayriye Mahallesi’ndeki canlı hayvan pazarında meydana geldi. Aralarında kız alıp verme meselesi nedeniyle husumet bulunan 2 ailenin üyeleri, kurbanlık almak için geldikleri pazarda karşılaşınca tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada iki grup tabancalar ile birbirine ateş açtı. Silahlı kavgada, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği ve olayla ilgisi bulunmayan Faruk Yiğiter yaşamını yitirdi, Abdurrahman Demirtaş (59), Vahit Demirtaş (21), Mehmet Gümüştaş (69), Mehmet Emin Haklı (30), Süleyman Güler ( 53) ve Mehmet Emin Korkmaz (30) yaralandı. Kavga cep telefonu kamerasına yansırken, ihbarla bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Faruk Yiğiter'in cenazesi, otopsi için morga gönderildi. Kavgaya karışan ve kaçmaya çalışan 1 kişinin jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesi'nde
        Muğla'da başladı, Denizli'ye sıçradı!
        Muğla'da başladı, Denizli'ye sıçradı!
        Merve 14 yaşındaydı... Zihinsel engelliydi... Çok büyük acı!
        Merve 14 yaşındaydı... Zihinsel engelliydi... Çok büyük acı!
        Vergi paketinin detayları
        Vergi paketinin detayları
        "Geri dönüşü olmayan noktaya yaklaştık"
        "Geri dönüşü olmayan noktaya yaklaştık"
        Meloni Biden'ı beklerken böyle sıkıldı
        Meloni Biden'ı beklerken böyle sıkıldı
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        Sedef Güler cinayetinde en önemli delili evde unuttular!
        Sedef Güler cinayetinde en önemli delili evde unuttular!
        Artık ekonomi sınıfında uçuyor
        Artık ekonomi sınıfında uçuyor
        Türkiye bu stada odaklandı!
        Türkiye bu stada odaklandı!
        9 günde 4. ölüm haberi! Sivas'ta kâbus!
        9 günde 4. ölüm haberi! Sivas'ta kâbus!
        Hepi topu dondurma ama…
        Hepi topu dondurma ama…
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        'Dünyanın en büyük taban mozaiği' tekrar ziyarete açıldı
        'Dünyanın en büyük taban mozaiği' tekrar ziyarete açıldı
        Orman yakan terörist koğuşu ateşe verdi!
        Orman yakan terörist koğuşu ateşe verdi!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        "Dünyanın en büyük şantiyesi, şu anda deprem bölgesi"
        "Dünyanın en büyük şantiyesi, şu anda deprem bölgesi"
        G7 Zirvesi: En güçlü 'güçsüzler'
        G7 Zirvesi: En güçlü 'güçsüzler'
        Futbol şöleni bugün başlıyor!
        Futbol şöleni bugün başlıyor!
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da öğrenciler, kitap okumaya teşvik etmek için video hazırladı
        Şanlıurfa'da öğrenciler, kitap okumaya teşvik etmek için video hazırladı
        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da 4 otomobil zincirleme kazaya karıştı: 8 yaralı
        Şanlıurfa'da 4 otomobil zincirleme kazaya karıştı: 8 yaralı
        Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması" yapıldı
        Şanlıurfa'da "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması" yapıldı
        Şanlıurfa'da sahipsiz köpeğin saldırdığı 7 yaşındaki çocuk yaralandı
        Şanlıurfa'da sahipsiz köpeğin saldırdığı 7 yaşındaki çocuk yaralandı