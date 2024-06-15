Şanlıurfa merkezli 14 ilde telefon dolandırıcılığı operasyonunda 39 tutuklama

ŞANLIURFA merkezli 14 ilde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 39 şüpheli, tutuklandı.

Türkiye'nin farklı yerlerinden güvenlik güçlerine başvuran 46 kişi, telefonla kendilerini arayan ve kamu görevlisi olarak tanıtarak, çeşitli suçlamalar yönelten kişilerin operasyonda kullanıp, iade etmek üzere istedikleri para ve altınları verdi. Ancak daha sonra aradıkları kişilere ulaşamayınca dolandırıldığını anlayan 46 kişi, şikayette bulundu. 46 kişiyi 7 milyon 722 bin lira dolandıran ve Şanlıurfa'da olduğu belirlenen bazı şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin fiziki ve teknik takibinin ardından belirlenen şüphelilerin yakalanması için Şanlıurfa'nın yanı sıra İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Giresun, Hatay, Bursa, Isparta, Çankırı, Kocaeli, Diyarbakır, Nevşehir, Muğla ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 39 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ile dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.