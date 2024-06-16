Şanlıurfa'da kuyumcuda 2 kişinin öldüğü saldırı kamerada

ŞANLIURFA'nınViranşehir ilçesinde bir kuyumcuda alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada muhtar Eyüp Advanlı ve öğretmen Nurullah Tart'ın hayatını kaybettiği olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 2 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaraladıktan sonra kaçan ve polis ekipleri tarafından yakalanan 2 şüpheliden M.T., tutuklandı.

Olay, cuma günü akşam saatlerinde Kışla Mahallesindeki bir kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcuya gelen yüzü maskeli 2 kişi, içeride bulunan vitrinin arkasındaki İbrahim Halilullah Talip'e ateş açtı. Saldırgan daha sonra okulda karne dağıtımından dönen ve olayı fark ederek kendisine engel olmaya çalışan öğretmen Nurullah Tart ile iş yerinin önündeki muhtar Eyüp Advanlı'ya ateş açarak kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan öğretmen Nurullah Tart ile muhtar Eyüp Advanlı kurtarılamadı, kuyumcu İbrahim Halilullah Talip ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.