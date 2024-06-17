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        Serinlemek için girdiği sulama kanalında kayboldu

        ŞANLIURFA'daserinlemek için sulama kanala giren Sedat Dağ (16), akıntıya kapılarak kayboldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 13:26 Güncelleme: 17.06.2024 - 13:30
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        Serinlemek için girdiği sulama kanalında kayboldu
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        ŞANLIURFA'daserinlemek için sulama kanala giren Sedat Dağ (16), akıntıya kapılarak kayboldu. Kaybolan çocuğun bulunması için ekipler çalışma başlattı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Çamlıdere Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sıcaklıkların 40 dereceyi bulduğu kentte sıcaktan bunalan Sedat Dağ, serinlemek için evlerinin yakınından geçen Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına girdi. Yüzme bilmediği belirtilen Dağ, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gece saatlerinde çalışmalara ara verilirken, sabah saatlerinde dalgıç polislerin katılımıyla ile yeniden başladı. Kaybolan Sedat Dağ'ı arama çalışmaları devam ederken, yakınlarının kanal kenarında endişeli bekleyişi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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