Serinlemek için girdiği sulama kanalında kayboldu

Olay, dün akşam saatlerinde Çamlıdere Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sıcaklıkların 40 dereceyi bulduğu kentte sıcaktan bunalan Sedat Dağ, serinlemek için evlerinin yakınından geçen Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına girdi. Yüzme bilmediği belirtilen Dağ, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gece saatlerinde çalışmalara ara verilirken, sabah saatlerinde dalgıç polislerin katılımıyla ile yeniden başladı. Kaybolan Sedat Dağ'ı arama çalışmaları devam ederken, yakınlarının kanal kenarında endişeli bekleyişi sürüyor.

ŞANLIURFA'daserinlemek için sulama kanala giren Sedat Dağ (16), akıntıya kapılarak kayboldu. Kaybolan çocuğun bulunması için ekipler çalışma başlattı.

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