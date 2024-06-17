Serinlemek için girdiği sulama kanalında kayboldu (2)

Şanlıurfa’da serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan Sedat Dağ'ın cansız bedeni, suya girdiği yerden 1 kilometre uzakta bulundu. Dalgıç polisler tarafından bulunarak kanaldan çıkarılan Sedat Dağ'ın cenazesi, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.