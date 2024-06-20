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        Şanlıurfa'da 6 ayda 17 kişi boğuldu

        ŞANLIURFA Valisi Hasan Şıldak, son 6 ayda sulama kanalları ve göletlerde 17 kişinin boğulduğunu belirterek, uyarılarda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 13:59 Güncelleme: 20.06.2024 - 14:00
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        Şanlıurfa'da 6 ayda 17 kişi boğuldu
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        ŞANLIURFA Valisi Hasan Şıldak, son 6 ayda sulama kanalları ve göletlerde 17 kişinin boğulduğunu belirterek, uyarılarda bulundu.

        Türkiye’nin en sıcak illerinin Şanlıurfa’da havaların ısınmasıyla birlikte boğulma vakaları da arttı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sulama kanalları, barajlar ve göletlerin yüzme veya serinleme amacıyla kullanılmaması gerektiğini ve bunun yasak olduğunu belirtti. Şanlıurfa'da 2024 yılı itibarıyla 12'si çocuk, toplam 17 kişinin sulama kanalları, göletler ve benzeri su birikintilerinde boğularak yaşamını yitirdiğini ifade eden Vali Şıldak, bu tür acı olayların önüne geçilmesi için ilgili birimlere ek önlemler alınması talimatı verdi. Sulama kanalları ve göletler çevresinde güvenlik önlemlerinin artırılması, riskli bölgelerin belirgin hale getirilmesi ve halkın bilinçlendirilmesi için yeni adımlar atılacağı da bildirildi.

        Vali Şıldak, bölgedekilerin de bu konuda duyarlı olması gerektiğini ve güvenlik kurallarına uymalarını vurgulayarak, yeni can kayıplarının yaşanmaması için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.

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