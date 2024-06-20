Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da otomobil tankere çarpı: 1 ölü, 1 yaralı

        ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde akaryakıt tankerine arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Abdulmenaf Öngün (71) ağır yaralandı, eşi Lerin Öngün (66) ise hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 14:21 Güncelleme: 20.06.2024 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da otomobil tankere çarpı: 1 ölü, 1 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde akaryakıt tankerine arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Abdulmenaf Öngün (71) ağır yaralandı, eşi Lerin Öngün (66) ise hayatını kaybetti.

        Kaza, öğle saatlerinde, Mardin-Şanlıurfa D 400 kara yolu Başköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Abdulmenaf Öngün'ün kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, aynı yöne giden Osman Gümüş yönetimindeki akaryakıt tankerine arkadan çarptı. Kazada, Abdulmenaf Öngün ve eşi Lerin Öngün yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü ve eşi, sağlıkçıların müdahalesi sonrası Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yaralılardan Lerin Öngün, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Lerin Öngün'ün cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Tedavisi süren Abdulmenaf Öngün'ün durumunun ağır olduğu bildirildi.

        Jandarma ekipleri, tanker şoförü Osman Gümüş'ü gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yeni reform paketinde neler var?
        Yeni reform paketinde neler var?
        Yıkılmaması mucize! 96 kişi böyle ölmüş!
        Yıkılmaması mucize! 96 kişi böyle ölmüş!
        Damat eski eşiyle barışmaya gitti! Kayınpeder dehşeti!
        Damat eski eşiyle barışmaya gitti! Kayınpeder dehşeti!
        Batshuayi kararı ortaya çıktı
        Batshuayi kararı ortaya çıktı
        Hakkari'de vahşet! Silahla vurulmuş halde bulundular
        Hakkari'de vahşet! Silahla vurulmuş halde bulundular
        Beynindeki tümörden "kaza"yla kurtuldu
        Beynindeki tümörden "kaza"yla kurtuldu
        Şanlıurfa Valisi Şıldak açıkladı! Şu ana kadar 12'si çocuk 17 kişi öldü!
        Şanlıurfa Valisi Şıldak açıkladı! Şu ana kadar 12'si çocuk 17 kişi öldü!
        Tunca Nehri yosun tuttu
        Tunca Nehri yosun tuttu
        Katliam gibi kazada 4 ölü!
        Katliam gibi kazada 4 ölü!
        Kuzeni köpek tarafından öldürüldü
        Kuzeni köpek tarafından öldürüldü
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Beşiktaş'a ABD'li stoper!
        Beşiktaş'a ABD'li stoper!
        "Bana biraz taciz gibi geliyor"
        "Bana biraz taciz gibi geliyor"
        Bütün ünlüler aynı plajda
        Bütün ünlüler aynı plajda
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Bu ülkelerin sofra adaplarına şaşıracaksınız!
        Bu ülkelerin sofra adaplarına şaşıracaksınız!
        İlkay attı, Almanya turladı!
        İlkay attı, Almanya turladı!
        Rum yönetimine 'İsrail' uyarısı
        Rum yönetimine 'İsrail' uyarısı
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da 6 ayda 17 kişi boğuldu
        Şanlıurfa'da 6 ayda 17 kişi boğuldu
        Şanlıurfa'da otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yara...
        Şanlıurfa'da otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yara...
        Şanlıurfa'da bu yıl sulama kanalı ve göletlerde 17 kişi boğuldu
        Şanlıurfa'da bu yıl sulama kanalı ve göletlerde 17 kişi boğuldu
        Şanlıurfa'da nehre giren kişi boğuldu
        Şanlıurfa'da nehre giren kişi boğuldu
        Şanlıurfa'da çıkan yangında yaklaşık 40 dönüm buğday ekili alan yandı
        Şanlıurfa'da çıkan yangında yaklaşık 40 dönüm buğday ekili alan yandı
        Şanlıurfa'da alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
        Şanlıurfa'da alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi