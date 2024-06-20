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        Şanlıurfa'da otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

        ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde seyir halindeki bir otomobile yolda pusu kuran kişiler tarafından tüfekle ateş edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 16:19 Güncelleme: 20.06.2024 - 16:25
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        Şanlıurfa'da otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
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        ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde seyir halindeki bir otomobile yolda pusu kuran kişiler tarafından tüfekle ateş edildi. Saldırıda Ferhat Yumru (24) hayatını kaybetti, Mehmet Yumru (71) ise ağır yaralandı.

        Olay, öğle saatlerinde Viranşehir- Diyarbakır kara yolu Demirci Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki 34 UJ 4216 plakalı otomobil, kimliği belirsiz kişiler tarafından tüfekle çapraz ateşe tutuldu. Saldırı sırasında sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil tarlaya uçtu. Saldırganlar kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ferhat Yumru ile Mehmet Yumru araçtan çıkarılıp ilk müdahale yapıldıktan sonra Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yaralılardan Ferhat Yumru, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Tedavisi süren Mehmet Yumru’nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Jandarma, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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