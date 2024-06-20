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        Şanlıurfa'da mahalleye kuduz karantinası

        ŞANLIURFA'da Sumaklı Mahallesi, bir köpekte görülen kuduz nedeniyle karantinaya alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 17:39 Güncelleme: 20.06.2024 - 17:45
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        Şanlıurfa'da mahalleye kuduz karantinası
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        ŞANLIURFA'da Sumaklı Mahallesi, bir köpekte görülen kuduz nedeniyle karantinaya alındı.

        Siverek ilçesi Sumaklı Mahallesi'nde sokak köpeğinin hayvanlara saldırması sonucu mahalleli, yetkililere haber verdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinde köpeğin öldüğü belirlendi. Köpekten alınan numunelerin incelenmesinin ardından kuduz olduğu tespit edildi. Ekipler kırsal mahalleye 10 gün kuduz karantinası uygulayıp, mahalle girişine 'Dikkat kuduz riskli bölge' tabelası astı. Bölgedeki diğer köpekleri de aşılayan ekipler, kuduz köpeğin ısırdığı hayvanlarla temasta bulunanların aşılarının yapılmasına yönelik bilgi verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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