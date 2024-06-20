Kendisini enkazdan kurtaran madenciler düğününde sürpriz yaptı

KAHRAMANMARAŞmerkezli depremin vurduğu Adıyaman'da enkaz altında kalan ve 54 saat sonra madenciler tarafından kurtarılan Eczacı Gizem Nur Özkan (30), Avukat İbrahim Uğur Satıcı (31) ile Şanlıurfa'da dünya evine girdi. Hayatının en zor anlarında yanında olan ve kendisini enkazdan kurtaran madenciler ise düğün törenine sürpriz bir katılım yaparak duygusal anlar yaşattı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da yıkılan Yaşamkent Sitesi'nde enkaz altında 54 saat mahsur kalan Eczacı Gizem Nur Özkan, kurtuluşunun ardından uzun bir tedavi süreci yaşadı. Özkan, ardından mesleğine geri döndü ve Şanlıurfalı Avukat İbrahim Uğur Satıcı’yla evlilik hayalini gerçekleştirdi. Gizem Nur Özkan'ın nikahına kendisini kurtaran madenciler de katıldı. Madencileri gören Özkan ve davetliler gözyaşlarını tutamadı. Özkan, "Beni ölümden değil, cehennemden kurtardılar" diyerek madencilere minnet duygularını dile getirdi.