Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Kendisini enkazdan kurtaran madenciler düğününde sürpriz yaptı

         KAHRAMANMARAŞmerkezli depremin vurduğu Adıyaman'da enkaz altında kalan ve 54 saat sonra madenciler tarafından kurtarılan Eczacı Gizem Nur Özkan (30), Avukat İbrahim Uğur Satıcı (31) ile Şanlıurfa'da dünya evine girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 21:37 Güncelleme: 20.06.2024 - 21:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kendisini enkazdan kurtaran madenciler düğününde sürpriz yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

         KAHRAMANMARAŞmerkezli depremin vurduğu Adıyaman'da enkaz altında kalan ve 54 saat sonra madenciler tarafından kurtarılan Eczacı Gizem Nur Özkan (30), Avukat İbrahim Uğur Satıcı (31) ile Şanlıurfa'da dünya evine girdi. Hayatının en zor anlarında yanında olan ve kendisini enkazdan kurtaran madenciler ise düğün törenine sürpriz bir katılım yaparak duygusal anlar yaşattı.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da yıkılan Yaşamkent Sitesi'nde enkaz altında 54 saat mahsur kalan Eczacı Gizem Nur Özkan, kurtuluşunun ardından uzun bir tedavi süreci yaşadı. Özkan, ardından mesleğine geri döndü ve Şanlıurfalı Avukat İbrahim Uğur Satıcı’yla evlilik hayalini gerçekleştirdi. Gizem Nur Özkan'ın nikahına kendisini kurtaran madenciler de katıldı. Madencileri gören Özkan ve davetliler gözyaşlarını tutamadı. Özkan, "Beni ölümden değil, cehennemden kurtardılar" diyerek madencilere minnet duygularını dile getirdi.

        Madenci Okay Çiloğlu ise "Gizem'in sesini duymak için büyük çaba harcadık. Onu kurtarmak için uyku bile gözümüze gelmedi. Allah'a şükürler olsun ki sağ salim çıkardık" dedi. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'İsrail, Lübnan'a saldırırsa destek yok'
        'İsrail, Lübnan'a saldırırsa destek yok'
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İtalya'da sıcaklar kavuruyor
        İtalya'da sıcaklar kavuruyor
        Zorlu maçta kazanan çıkmadı!
        Zorlu maçta kazanan çıkmadı!
        Balıkesir'de silahlı kavga: 2 ölü
        Balıkesir'de silahlı kavga: 2 ölü
        Mourinho'dan oyuncularına ilk uyarı!
        Mourinho'dan oyuncularına ilk uyarı!
        Tatil bitmeden dönüşe geçtiler!
        Tatil bitmeden dönüşe geçtiler!
        Salda Gölü'nde kurtarılan Ayşe Sıla kahramanıyla buluştu
        Salda Gölü'nde kurtarılan Ayşe Sıla kahramanıyla buluştu
        Bilim insanları, bazı kişilerin neden Covid olmadığını buldu
        Bilim insanları, bazı kişilerin neden Covid olmadığını buldu
        Kuzeni köpek saldırısında hayatını kaybetti
        Kuzeni köpek saldırısında hayatını kaybetti
        Demet'ten güneş uyarısı
        Demet'ten güneş uyarısı
        Putin Vietnam'da: Kritik ziyaret
        Putin Vietnam'da: Kritik ziyaret
        Yeni reform paketinde neler var?
        Yeni reform paketinde neler var?
        Saldırı açıklaması
        Saldırı açıklaması
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Beşiktaş'a ABD'li stoper!
        Beşiktaş'a ABD'li stoper!
        Bütün ünlüler aynı halk plajında
        Bütün ünlüler aynı halk plajında
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Bu ülkelerin sofra adaplarına şaşıracaksınız!
        Bu ülkelerin sofra adaplarına şaşıracaksınız!

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da 1 mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı
        Şanlıurfa'da 1 mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı
        Şanlıurfa'da mahalleye kuduz karantinası
        Şanlıurfa'da mahalleye kuduz karantinası
        Şanlıurfa'da otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
        Şanlıurfa'da otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
        Şanlıurfa'da "kavurucu" sıcaklar etkili oluyor
        Şanlıurfa'da "kavurucu" sıcaklar etkili oluyor
        Şanlıurfa'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yar...
        Şanlıurfa'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yar...
        Şanlıurfa'da otomobil tankere çarpı: 1 ölü, 1 yaralı
        Şanlıurfa'da otomobil tankere çarpı: 1 ölü, 1 yaralı