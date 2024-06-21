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        Şanlıurfa'da saman yüklü TIR yandı

         ŞANLIURFA'daseyir halindeki saman yüklü TIR alev alarak yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 20:14 Güncelleme: 21.06.2024 - 20:15
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        Şanlıurfa'da saman yüklü TIR yandı
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         ŞANLIURFA’daseyir halindeki saman yüklü TIR alev alarak yandı. Yangında araç kullanılmaz hale geldi.

        Yangın, Şanlıurfa- Akçakale karayolu Uğurlu Mahallesi'nde saat 16,00 sıralarında meydana geldi. İlçe merkezine seyir halindeki henüz sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen saman yüklü TIR’ın dorse kısmında yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek yardım istedi. Bu sırada yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek, bir anda bütün dorseyi kapladı, alevleri gören çevredeki vatandaşlar iş makinesi ve küreklerle yangını söndüremeyince itfaiyeye haber verdi. Yangın İtfaiye ekipleri ve vatandaşların çabalarıyla kontrol altına alınırken, dorsedeki samanlar küle döndü. Yangında TIR kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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