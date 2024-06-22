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        Şanlıurfa'daki kavgada ölü sayısı 2'ye çıktı, 31 kişi gözaltına alındı

        ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde, husumetli akraba iki aile arasında hayvan otlatma nedeniyle çıkan kavgada yaralanan Ahmet Rusum (43) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 12:59 Güncelleme: 22.06.2024 - 13:05
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        Şanlıurfa'daki kavgada ölü sayısı 2'ye çıktı, 31 kişi gözaltına alındı
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        ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde, husumetli akraba iki aile arasında hayvan otlatma nedeniyle çıkan kavgada yaralanan Ahmet Rusum (43) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ölü sayısı 2’ye çıkarken, olaya karıştığı belirlenen 31 kişi ise gözaltına alındı.

        Olay, dün saat 22.00 sıralarında Hilvan'a bağlı Yukarı Ekece Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olan akraba iki aile arasında hayvan otlatma yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ailelerin yakınlarının da karıştığı kavgada taraflar birbirine tabanca, tüfek, taş ve sopalar ile saldırdı. İhbarla gelen ekiplerin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan 7 kişi hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Serhat Rusum (33), dün gece hayatını kaybetti. Hastanede tedavisi süren yaralılardan Ahmet Rusum (43) da sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

        Olaya ilişkin soruşturma başlatan jandarma ekipleri, kavgaya karıştığını belirlenen 31 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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