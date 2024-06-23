Şanlıurfa'da fırtına ve şiddetli yağış; çatılar uçtu, ağaçlar kırıldı

ŞANLIURFA'dayaklaşık 10 dakika süren şiddetli yağmur ve fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu, ağaçlar kırıldı.

Şanlıurfa'da, akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 10 dakika süren yağmur ve fırtına, etkili oldu. Şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle sokakta hazırlıksız yakalananlar, korunmak için kapalı alanlara sığındı. Yağış sonrası birçok yerde su birikintileri oluştu, rüzgarla kırılan ağaçlar park halindeki araçlara zarar verdi. Bazı binaların çatısının uçtuğu fırtınada tenteler yerinden söküldü.