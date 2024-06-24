Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da sulama kanalında ceset bulundu

        ŞANLIURFA'da tarımsal sulamanın yapıldığı kanalda erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 14:58 Güncelleme: 24.06.2024 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da sulama kanalında ceset bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞANLIURFA'da tarımsal sulamanın yapıldığı kanalda erkek cesedi bulundu. Üzerinde kimlik çıkmayan ceset, morga kaldırıldı.

        Olay, öğle saatlerinde Kısas Mahallesi mevkisinde geçen tarımsal sulama kanalında meydana geldi. Su yüzeyindeki hareketsiz kişiyi gören çevredekiler, durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine sevk edilen su altı dalgıç polisleri, cansız bedeni kanaldan çıkardı. Üzerinde kimlik çıkmayan erkek cesedi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aile Bakanlığı da itiraz etti! Tartışılan beraat kararı!
        Aile Bakanlığı da itiraz etti! Tartışılan beraat kararı!
        Marmara Denizi'nde yakalandı: Zehirli trakonya balığı amatör balıkçıyı hastanelik etti
        Marmara Denizi'nde yakalandı: Zehirli trakonya balığı amatör balıkçıyı hastanelik etti
        Getir ikiye bölünüyor
        Getir ikiye bölünüyor
        "Arda ile Montella arasında sorun yok"
        "Arda ile Montella arasında sorun yok"
        Veda yemeğinde başsavcı avukatın hayatını kurtardı
        Veda yemeğinde başsavcı avukatın hayatını kurtardı
        İşte Ferdi Kadıoğlu için istenen bonservis!
        İşte Ferdi Kadıoğlu için istenen bonservis!
        İzmarit faciası! Kara yolu alevlerin arasında kaldı
        İzmarit faciası! Kara yolu alevlerin arasında kaldı
        "Son 16 turuna yükseleceğiz"
        "Son 16 turuna yükseleceğiz"
        Tembellikten kurtulmak için 8 yöntem!
        Tembellikten kurtulmak için 8 yöntem!
        Köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti
        Köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti
        Yüzde 25'te son günler
        Yüzde 25'te son günler
        Kızına nazire yaptı
        Kızına nazire yaptı
        Bilinmeyen tehdit: Zor fark ediliyor! Ne zaman doktora başvurmalı?
        Bilinmeyen tehdit: Zor fark ediliyor! Ne zaman doktora başvurmalı?
        Çıralı'da deniz kaplumbağası yuva sayısında 30 yılın rekoru bekleniyor
        Çıralı'da deniz kaplumbağası yuva sayısında 30 yılın rekoru bekleniyor
        Montella'ya tepki, Arda'ya destek
        Montella'ya tepki, Arda'ya destek
        Baba ile oğlundan damada 7 kurşun!
        Baba ile oğlundan damada 7 kurşun!
        Ay - yıldız dövmesi yaptırdılar
        Ay - yıldız dövmesi yaptırdılar
        Eski sevgilisi başından vurdu! Geride kalan görüntü kahretti
        Eski sevgilisi başından vurdu! Geride kalan görüntü kahretti
        Güney Kore'de fabrika yangını!
        Güney Kore'de fabrika yangını!
        Otomotivde '1 milyonun' ayak sesleri
        Otomotivde '1 milyonun' ayak sesleri

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu
        Şanlıurfa'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu
        Şanlıurfa'da aranan 17 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da aranan 17 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da bitkin halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı
        Şanlıurfa'da bitkin halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı
        Şanlıurfa'da binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Şanlıurfa'da binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Şanlıurfa'da fırtına ve şiddetli yağış; çatılar uçtu, ağaçlar kırıldı
        Şanlıurfa'da fırtına ve şiddetli yağış; çatılar uçtu, ağaçlar kırıldı
        Şanlıurfa'da şiddetli rüzgar ve yağmur
        Şanlıurfa'da şiddetli rüzgar ve yağmur