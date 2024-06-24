Şanlıurfa'da ormanlara giriş yasaklandı

ŞANLIURFA Valiliği, son günlerde artan hava sıcaklığı nedeniyle yaşanan yangınlara karşı kentte ormanlara giriş-çıkışların yasaklandığını duyurdu.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, son günlerde etkili olan yüksek sıcaklıklar, kara yangınları ve ormanlarda insan ve araçların hareketleri dikkate alınıp orman kaynaklarının korunmasına yönelik bazı kararlar alındığı duyurdu. 24 Haziran'dan itibaren Şanlıurfa sınırlarındaki tüm ormanlara erişimin yasaklandığını duyuran valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İl sınırları içinde bulunan bütün ormanlık alanlara girişler 24 Haziran 2024 tarihinden itibaren ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır. Bütün ormanlık alanlara; mangal, semaver gibi yangın çıkmasına sebep olabilecek malzemelerin sokulması ve kullanılması ile her türlü ateş yakılması yasaklanmıştır. Orman alanlarının kenarında mola vermek ve piknik yapmak yasaklanmıştır. Şanlıurfa ili sınırları içinde yer alan Gölpınar Tabiat Parkı, Şanlıurfa Millet Ormanı, Akabe Orman Parkı ve Karacurun Orman Parkı'nda sadece ateşsiz olarak piknik yapılabilecektir. Alınan yasaklama kararlarına uyulması konusunda jandarma, emniyet ve orman muhafaza birimleri tarafından kesintisiz olarak denetim yapılacaktır. Kararlara uymayanlar hakkında Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu hükümlerine göre adli ve idari işlem gerçekleştirilecektir" denildi.