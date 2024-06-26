Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Kavgada baba ve oğullarına şişle saldırdı: 1 ölü, 3 yaralı

        ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada Hasan Özkesiciler (51), Hasan Kabakulak (47) ile 3 oğlunu şişle yaraladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 15:09 Güncelleme: 26.06.2024 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kavgada baba ve oğullarına şişle saldırdı: 1 ölü, 3 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada Hasan Özkesiciler (51), Hasan Kabakulak (47) ile 3 oğlunu şişle yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mustafa Kabakulak (21) kurtarılamadı.

        Olay, öğle saatlerinde Kurtuluş Mahallesi’nde meydana geldi. Aynı mahallede esnaflık yapan Hasan Kabakulak (47), Hasan Özkesiciler’in (51) hırdavatçı dükkanına gitti. İki esnaf arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Hasan Özkesiciler iş yerinden aldığı kebap şişini Hasan Kabakulak ile yanındaki çocukları Mustafa, Yılmaz ve Hamza Kabakulak'a saplayarak yaraladı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan baba ve 3 oğlu kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradan Şanlıurfa’ya sevk edilen Mustafa Kabakulak, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

        Olayın ardından Hasan Özkesiciler polis tarafından gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da kadın cesedi bulunmuştu! Ayrıntılar ortaya çıktı!
        İstanbul'da kadın cesedi bulunmuştu! Ayrıntılar ortaya çıktı!
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasası yarın yürürlükte
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasası yarın yürürlükte
        Assange ailesiyle yeniden bir arada
        Assange ailesiyle yeniden bir arada
        Bizim çocuklar tur için sahada!
        Bizim çocuklar tur için sahada!
        Hırsızlar bariyer aküsünü çalınca araç trenle çarpıştı!
        Hırsızlar bariyer aküsünü çalınca araç trenle çarpıştı!
        Zaniolo'da sıcak saatler!
        Zaniolo'da sıcak saatler!
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        İşte polisi şehit eden caniye istenen ceza!
        İşte polisi şehit eden caniye istenen ceza!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Kolajen içeren doğal 9 gıda!
        Kolajen içeren doğal 9 gıda!
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Lise müdür yardımcısına aracında pusu: Öğrencisi mi öldürdü?
        Lise müdür yardımcısına aracında pusu: Öğrencisi mi öldürdü?
        Yok böyle eşitlik! Danimarka ve Slovenya...
        Yok böyle eşitlik! Danimarka ve Slovenya...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çeyrek asır sonra yeni tuvalet krizi
        Çeyrek asır sonra yeni tuvalet krizi
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Eşi silahla vurdu! Hastane yerine karakola gitti!
        Eşi silahla vurdu! Hastane yerine karakola gitti!
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Konser biletleri neden pahalı?
        Konser biletleri neden pahalı?
        Kadınların cep isyanı!
        Kadınların cep isyanı!

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada
        Şanlıurfa'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada
        Şanlıurfa'da aranan 17 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da aranan 17 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da 3 cinayet zanlısı yakalandı
        Şanlıurfa'da 3 cinayet zanlısı yakalandı
        Şanlıurfa'da elektirik kesintilerine ilişkin toplantı yapıldı
        Şanlıurfa'da elektirik kesintilerine ilişkin toplantı yapıldı
        Şanlıurfa'da motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
        Şanlıurfa'da motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasında