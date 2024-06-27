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        Saman balyalarını söndürmek isterken alevler arasında kalarak öldü

        ŞANLIURFA'nınViranşehir ilçesindeki tarlada istiflenen saman balyalarının tutuşması sonucu yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 14:48 Güncelleme: 27.06.2024 - 14:51
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        Saman balyalarını söndürmek isterken alevler arasında kalarak öldü
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        ŞANLIURFA'nınViranşehir ilçesindeki tarlada istiflenen saman balyalarının tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangına müdahale etmek isteyen İsmail Güneş (17), kullandığı traktörün devrilmesi sonucu alevler arasında kalarak hayatını kaybetti.

        Yangın, sabah saatlerinde Viranşehir ilçesine bağlı Taşkaya Mahallesi'nde çıktı. Tarlada bulunan saman balyaları, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İsmail Güneş, yangını söndürmeye çalışırken kullandığı traktörün devrilmesi sonucu alevlerin arasında kaldı. Yangını fark edenlerin ihbarıyla olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürülürken, İsmail Güneş'in hayatını kaybettiği belirlendi. Güneş'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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