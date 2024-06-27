Saman balyalarını söndürmek isterken alevler arasında kalarak öldü

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın, sabah saatlerinde Viranşehir ilçesine bağlı Taşkaya Mahallesi'nde çıktı. Tarlada bulunan saman balyaları, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İsmail Güneş, yangını söndürmeye çalışırken kullandığı traktörün devrilmesi sonucu alevlerin arasında kaldı. Yangını fark edenlerin ihbarıyla olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürülürken, İsmail Güneş'in hayatını kaybettiği belirlendi. Güneş'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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