Sınırda insan kaçakçılığı ile suçlanan tuğgeneral tutuklandı

Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri birliğinde görevli Tuğgeneral Bilal Çokay hakkında, makam aracıyla para karşılığında insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Olayın ortaya çıkmasının ardından emekliliğe sevk edilen Çokay, soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınarak Şanlıurfa'ya getirildi. Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Bilal Çokay, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

SURİYE'den makam aracıyla Türkiye'ye insan geçirerek kaçakçılık yaptığı iddiasıyla emekliye sevk edilen ve Ankara'da gözaltına alınan Tuğgeneral Bilal Çokay, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.