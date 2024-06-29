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        Şanlıurfa'da arazi kavgası: 12 yaralı

        ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 12 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 12:23 Güncelleme: 29.06.2024 - 12:25
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        Şanlıurfa'da arazi kavgası: 12 yaralı
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        ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde, akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 12 kişi yaralandı.

        Olay, sabah saatlerinde Birecik’e bağlı Boztepe Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarından arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan akraba iki aile fertleri tarlada karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile sonlandırılan kavgada, aralarında kadınların da olduğu yaralı 12 kişi Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kavgaya karışan bazı kişilerin gözaltına alındığı olayın ardından jandarma ekipleri, yeni bir kavga yaşanmaması için mahallede önlem aldı.

        Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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