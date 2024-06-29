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        Köprüden şarampole devrilen TIR yandı, şoförü yaralandı

        ŞANLIURFA'da, köprüden şarampole devrilip alev alarak yanan TIR'ın şoförü Enes Yiğit (44) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 14:21 Güncelleme: 29.06.2024 - 14:25
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        Köprüden şarampole devrilen TIR yandı, şoförü yaralandı
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        ŞANLIURFA’da, köprüden şarampole devrilip alev alarak yanan TIR'ın şoförü Enes Yiğit (44) yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa-Bozova yolunda meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Enes Yiğit yönetimindeki 33 DDD 25 plakalı saman yüklü TIR, Kızlar Mahallesi yakınlarında bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak, köprüden şarampole devrildi. Alev alan TIR’ın şoförü Enes Yiğit, kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazadan yaralı kurtulan Yiğit, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında TIR, demir yığınına dönerek kullanılamaz hale geldi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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