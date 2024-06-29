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        Şanlıurfa'da geri dönüşüm fabrikasındaki yangına TOMA'lı müdahale

        ŞANLIURFA'da, bir geri dönüşüm fabrikasında, malzeme getiren TIR'ın dorsesinde çıkıp, karşıdaki diğer geri dönüşüm fabrikasına sıçrayan yangın polis TOMA'bı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 16:51 Güncelleme: 29.06.2024 - 16:55
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        Şanlıurfa'da geri dönüşüm fabrikasındaki yangına TOMA'lı müdahale
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        ŞANLIURFA'da, bir geri dönüşüm fabrikasında, malzeme getiren TIR'ın dorsesinde çıkıp, karşıdaki diğer geri dönüşüm fabrikasına sıçrayan yangın polis TOMA’bı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Fabrika yetkilileri ile geciktiklerini iddia ettikleri itfaiye ekipleri arasında yaşanan tartışmayı, polis önledi.

        Evren Sanayi Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir geri dönüş fabrikasına öğleden sonra malzeme getiren TIR’ın dorsesinde yangın çıktı. Dorsedeki istiflenmiş malzemelerin tutuşmasıyla çıkan yangın, kısa sürede büyüyüp, karşı taraftaki diğer fabrikayı sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına ilk müdahale, polis TOMA’sı ile yapıldı. Gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Bu sırada fabrika yetkilileri, geç geldikleri iddiasıyla itfaiye ekiplerine tepki gösterdi. Zaman zaman arbede yaşanırken, araya giren polis olayın büyümesini engelledi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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