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        Şanlıurfa'da 13 yaşındaki İbrahim, serinlemek için girdiği kanalda boğuldu

        ŞANLIURFA'daserinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılan İbrahim Alpak (13), boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 15:10 Güncelleme: 01.07.2024 - 15:15
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        Şanlıurfa'da 13 yaşındaki İbrahim, serinlemek için girdiği kanalda boğuldu
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        ŞANLIURFA'daserinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılan İbrahim Alpak (13), boğuldu.

        Olay, dün akşam saatlerinde Anaz Mahallesi'ndeki sulama kanalında meydana geldi. Serinlemek için sulama kanalına giren İbrahim Alpak, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Alpak'ın kaybolduğunu görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, sağlık ve dalgıç polisler sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu Alpak'ın cansız bedeni, suya girdiği yerden yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulundu. Alpak'ın cenazesi, adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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