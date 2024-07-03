Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da çarpışan akaryakıt tankerleri alev aldı: 1 ölü

        ŞANLIURFA'da, akaryakıt yüklü tanker, önünde seyreden tankere çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 08:07 Güncelleme: 03.07.2024 - 08:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da çarpışan akaryakıt tankerleri alev aldı: 1 ölü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞANLIURFA'da, akaryakıt yüklü tanker, önünde seyreden tankere çarptı. Kazada, araçlar alev alırken tanker sürücülerinden Ömer Bağtur (47) hayatını kaybetti.

        Kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 51'inci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne ilerleyen Ömer Bağtur'un kullandığı 34 TK 6570 plakalı akaryakıt yüklü tanker, önünde seyreden İbrahim Türk yönetimindeki 33 AKD 046 plakalı akaryakıt yüklü tankere arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle her iki tanker de alev alarak yanmaya başladı. Alevler arasında kalan tankerde sıkışarak çıkamayan Ömer Bağtur, hayatını kaybetti.

        Kazayı gören diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev topuna dönen ve zaman zaman patlamanın yaşandığı tankerlerdeki yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yaşamını yitiren Ömer Bağtur'un cansız bedeni, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak adli tıp morguna gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türk önde Türk ileri! Çeyrek finaldeyiz
        Türk önde Türk ileri! Çeyrek finaldeyiz
        Bu anlar ekranlara yansımadı!
        Bu anlar ekranlara yansımadı!
        Viyana'dan Kanije'ye!
        Viyana'dan Kanije'ye!
        "Ahtopot musun, örümcek misin!"
        "Ahtopot musun, örümcek misin!"
        Tarih yazdı!
        Tarih yazdı!
        Ünlülerden milli gurur
        Ünlülerden milli gurur
        İnanç Ergülen yazdı: 'Demiral'dık gidiyoruz!
        İnanç Ergülen yazdı: 'Demiral'dık gidiyoruz!
        Elleri bağlı bulunmuştu... İşte ön otopsi raporu!
        Elleri bağlı bulunmuştu... İşte ön otopsi raporu!
        NYT: İsrailli generaller Gazze'deki savaşı bitirmek istiyor
        NYT: İsrailli generaller Gazze'deki savaşı bitirmek istiyor
        Sağanak ve fırtına uyarısı
        Sağanak ve fırtına uyarısı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği başlıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği başlıyor
        İzmir'deki patlamada korkunç gerçek ortaya çıktı!
        İzmir'deki patlamada korkunç gerçek ortaya çıktı!
        Fenerbahçe'den Yusuf Yazıcı hamlesi!
        Fenerbahçe'den Yusuf Yazıcı hamlesi!
        İki çocuğunu rehin alıp öldürdü!
        İki çocuğunu rehin alıp öldürdü!
        Astım araştırmalarında yeni buluş! Tedavi değişebilir
        Astım araştırmalarında yeni buluş! Tedavi değişebilir
        Pera bebeği maganda öldürdü!
        Pera bebeği maganda öldürdü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Batshuayi tarihe geçiyor!
        Batshuayi tarihe geçiyor!
        Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse
        Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse
        Abdurrahman Mustafa'dan açıklamalar
        Abdurrahman Mustafa'dan açıklamalar

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da iki tankerin çarpıştığı kazada bir sürücü öldü
        Şanlıurfa'da iki tankerin çarpıştığı kazada bir sürücü öldü
        Şanlıurfaspor, Amar Begic ile sözleşme yeniledi
        Şanlıurfaspor, Amar Begic ile sözleşme yeniledi
        Şanlıurfaspor, Abdulkadir Sünger'i transfer etti
        Şanlıurfaspor, Abdulkadir Sünger'i transfer etti
        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
        Restorasyonu tamamlanan tarihi Harran Ulu Cami ziyarete açıldı
        Restorasyonu tamamlanan tarihi Harran Ulu Cami ziyarete açıldı
        Şanlıurfa'da anız yakan 206 kişiye 14 milyon TL ceza
        Şanlıurfa'da anız yakan 206 kişiye 14 milyon TL ceza