Kelaynaklar göç yoluna bırakıldı

DÜNYADA sadece Nil Vadisi ile Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde görülen, nesli tehlike altındaki türler arasında kırmızı listede bulunan ve sayısı 336'ya ulaşan kelaynak kuşlarının 30'u, ayaklarına halka ve takip cihazı konulduktan sonra göçe bırakıldı.

Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde yer alan kelaynaklar için Birecik Kelaynak Üretim İstasyonu'nda tören düzenlendi. Törene, Birecik Kaymakamı Mustafa Gürbüz, Doğa Koruma ve Milli Parklar 3'üncü Bölge Müdürü Hakan Mumcuoğlu, Birecik Cumhuriyet Başsavcısı Murat Çalış, Birecik İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Süleyman Bahadır İyilikçi, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Gök ile kurum müdürleri katıldı. Dünyada popülasyonu Türkiye ve Fas'ta bulunan kelaynaklar, Fırat Nehri kenarındaki Doğa Koruma ve Milli Parklar 3'üncü Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Birecik Şefliği Kelaynak Üreme İstasyonu'nda koruma altında tutuluyor. Sayıları 336'ya ulaşan kelaynak kuşlarının 30'u, ayaklarına halka ve takip cihazı konulduktan sonra göçe bırakıldı.