Kelaynaklar göç yoluna bırakıldı
DÜNYADA sadece Nil Vadisi ile Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde görülen, nesli tehlike altındaki türler arasında kırmızı listede bulunan ve sayısı 336'ya ulaşan kelaynak kuşlarının 30'u, ayaklarına halka ve takip cihazı konulduktan sonra göçe bırakıldı.
DÜNYADA sadece Nil Vadisi ile Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde görülen, nesli tehlike altındaki türler arasında kırmızı listede bulunan ve sayısı 336'ya ulaşan kelaynak kuşlarının 30'u, ayaklarına halka ve takip cihazı konulduktan sonra göçe bırakıldı.
Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde yer alan kelaynaklar için Birecik Kelaynak Üretim İstasyonu'nda tören düzenlendi. Törene, Birecik Kaymakamı Mustafa Gürbüz, Doğa Koruma ve Milli Parklar 3'üncü Bölge Müdürü Hakan Mumcuoğlu, Birecik Cumhuriyet Başsavcısı Murat Çalış, Birecik İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Süleyman Bahadır İyilikçi, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Gök ile kurum müdürleri katıldı. Dünyada popülasyonu Türkiye ve Fas'ta bulunan kelaynaklar, Fırat Nehri kenarındaki Doğa Koruma ve Milli Parklar 3'üncü Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Birecik Şefliği Kelaynak Üreme İstasyonu'nda koruma altında tutuluyor. Sayıları 336'ya ulaşan kelaynak kuşlarının 30'u, ayaklarına halka ve takip cihazı konulduktan sonra göçe bırakıldı.
'İNŞALLAH NİL DELTASI'NA İNECEKLER'
Törenin ardından göçe bırakılan kelaynak kuşları ile ilgili konuşan Doğa Koruma ve Milli Parklar 3'üncü Bölge Müdürü Hakan Mumcuoğlu, bu kuşların yollarına bularak Nil Deltası'na gitmelerini temenni ederek, "Sayıları bugün 336 adede ulaşmış ve ara ara göçe bırakma faaliyetlerine başlamış durumundayız. 2021 yılında 15 adet, 2023 yılında 30 adet ve 2024 yılında yine 30 adet kelaynak kuşumuzu göçe bıraktık. İnşallah bu kuşlarımız göç yollarını bularak, Nil Deltası'na inecekler. Oradan da dönmelerini bekliyoruz" dedi.
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