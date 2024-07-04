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        Şanlıurfa'da işten çıkartılan işçiler su kulesinde eylem yaptı

        ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar Belediyesi'nde işten çıkartılan işçiler, su kulesine çıkarak eylem yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 16:18 Güncelleme: 04.07.2024 - 16:20
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        Şanlıurfa'da işten çıkartılan işçiler su kulesinde eylem yaptı
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        ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar Belediyesi’nde işten çıkartılan işçiler, su kulesine çıkarak eylem yaptı.

        31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde DEM Parti'nin kazandığı Ceylanpınar Belediyesi’nde çeşitli birimlerde çalışan 10 kişinin iş akdi feshedildi. Karara tepki gösteren işçilerden 5’i metrelerce yükseklikteki su kulesine çıktı. İşçileri görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eylem için çıktıkları kulede Türk bayrakları sallayan işçiler, işten çıkarılmalarına tepki gösterdi.

        Gelen polis ekipleri, işçileri inmeleri konusunda ikna etmeye çalıştı. İnmemek için direnen işçiler, haklarının geri verilmesini istedi. Bu sırada kulede bulunan işçilerden biri fenalaşınca sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Bu olayın ardından diğer işçiler, su kulesinden inerek eylemlerini sonlandırdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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