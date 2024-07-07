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        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı

        ŞANLIURFA'da, iki grup arasında henüz çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 20:49 Güncelleme: 07.07.2024 - 20:50
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        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı
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        ŞANLIURFA'da, iki grup arasında henüz çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde Şair Nabi Mahallesi’nde meydana geldi. Sait İşhanlı (23) ve kardeşi Halil İşhanlı (19), iddiaya göre yolda karşılaştıkları 4 kişi ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Sait ve Halil İşhanlı kardeşler, kimin tarafından ateşlediği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralı 2 kardeş tedaviye alındı. Polis, kavgaya karışan ve olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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