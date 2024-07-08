Evine giderken sokakta silahlı saldırıda öldürüldü

ŞANLIURFA'da, yürüyerek evine giderken sokakta tartıştığı kişinin silahlı saldırısına uğrayan Nihat Ağaslan (55), hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyerek evine giden Nihat Ağaslan, yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişi ile tartıştı. Sebebi bilinmeyen tartışmada şüpheli, yanındaki tabancayla Ağaslan’a ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Ağaslan, silah sesini duyanların çağırdığı ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Ağaslan, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ağaslan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.