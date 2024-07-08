Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Evine giderken sokakta silahlı saldırıda öldürüldü

        ŞANLIURFA'da, yürüyerek evine giderken sokakta tartıştığı kişinin silahlı saldırısına uğrayan Nihat Ağaslan (55), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 00:55 Güncelleme: 08.07.2024 - 01:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evine giderken sokakta silahlı saldırıda öldürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞANLIURFA'da, yürüyerek evine giderken sokakta tartıştığı kişinin silahlı saldırısına uğrayan Nihat Ağaslan (55), hayatını kaybetti.

        Olay, gece saatlerinde Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyerek evine giden Nihat Ağaslan, yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişi ile tartıştı. Sebebi bilinmeyen tartışmada şüpheli, yanındaki tabancayla Ağaslan’a ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Ağaslan, silah sesini duyanların çağırdığı ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Ağaslan, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ağaslan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fransa'da sol ittifak sandıktan birinci çıktı
        Fransa'da sol ittifak sandıktan birinci çıktı
        Fransa Başbakanı Attal, istifasını sunacak
        Fransa Başbakanı Attal, istifasını sunacak
        İzmir'de vahşet! Tüfekle öldürüp başında bekledi
        İzmir'de vahşet! Tüfekle öldürüp başında bekledi
        Beşiktaş'ta hedef Fransız kanat!
        Beşiktaş'ta hedef Fransız kanat!
        Bu hafta kuvvetli sağanak yağış geliyor
        Bu hafta kuvvetli sağanak yağış geliyor
        Yarı finale 'gol atamadan' çıktılar!
        Yarı finale 'gol atamadan' çıktılar!
        Kırkpınar'da başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu!
        Kırkpınar'da başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu!
        "Galatasaray'ın renklerini hep sevmişimdir"
        "Galatasaray'ın renklerini hep sevmişimdir"
        Şişli’de feci olay! Seyir esnasında sara nöbeti geçirdi
        Şişli’de feci olay! Seyir esnasında sara nöbeti geçirdi
        Ordu'da ve Muş'ta sel can aldı!
        Ordu'da ve Muş'ta sel can aldı!
        Netanyahu'dan Gazze açıklaması
        Netanyahu'dan Gazze açıklaması
        "Esed'e davetimiz her an olabilir"
        "Esed'e davetimiz her an olabilir"
        Almanya'dan umutla dönüyoruz
        Almanya'dan umutla dönüyoruz
        Yeraltından çatılara
        Yeraltından çatılara
        Beethoven'ın "Neşeye Övgü"sü 200 yaşında
        Beethoven'ın "Neşeye Övgü"sü 200 yaşında
        İkinci kez baba oldu
        İkinci kez baba oldu
        Havalar ısındıkça gıda zehirlenmesi artıyor
        Havalar ısındıkça gıda zehirlenmesi artıyor
        Yeşilçam yıldızı da şiddet kurbanı
        Yeşilçam yıldızı da şiddet kurbanı
        "Sektöre küstüm"
        "Sektöre küstüm"
        Hippi tarzı geri döndü: Tığ işi
        Hippi tarzı geri döndü: Tığ işi

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı
        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı
        Şanlıurfaspor, teknik direktör Erkan Sözeri ile anlaştı
        Şanlıurfaspor, teknik direktör Erkan Sözeri ile anlaştı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da aranan 12 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da aranan 12 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı