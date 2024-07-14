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        Şanlıurfa'da halk otobüs devrildi; yolcular camları kırarak dışarı çıktı

        ŞANLIURFA'da, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan bir halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 14:31 Güncelleme: 14.07.2024 - 14:35
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        Şanlıurfa'da halk otobüs devrildi; yolcular camları kırarak dışarı çıktı
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        ŞANLIURFA'da, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan bir halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, yan tarafına devrilen otobüsteki yolcuların camları kırarak dışarı çıkmaları cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Kısas Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kent merkezine yolcu taşıyan sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen halk otobüsü, kontrolden çıkarak devrildi. Yan yatarak devrilen otobüsteki 15 yolcu, camları tekmeyle kırarak, dışarı çıktı. Yolcuların otobüsün camını kırarak dışarı çıkmaları cep telefonu kamerasına yansırken, hafif yaralanan bazı yolcular ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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