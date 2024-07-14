Şanlıurfa'da halk otobüs devrildi; yolcular camları kırarak dışarı çıktı

Kaza, dün akşam saatlerinde Kısas Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kent merkezine yolcu taşıyan sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen halk otobüsü, kontrolden çıkarak devrildi. Yan yatarak devrilen otobüsteki 15 yolcu, camları tekmeyle kırarak, dışarı çıktı. Yolcuların otobüsün camını kırarak dışarı çıkmaları cep telefonu kamerasına yansırken, hafif yaralanan bazı yolcular ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

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