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        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 9 yaralı

        ŞANLIURFA'da, üç otomobilin karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 20:59 Güncelleme: 14.07.2024 - 21:00
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        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 9 yaralı
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        ŞANLIURFA’da, üç otomobilin karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Yardımıcı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kent merkezine doğru seyir halinde olan plakası ve sürücüleri henüz belirlenemeyen 3 otomobil, zincirleme kazaya karıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da yardımıyla yaralanan 9 kişi araçlarından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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