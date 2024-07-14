Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 9 yaralı

ŞANLIURFA’da, üç otomobilin karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yardımıcı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kent merkezine doğru seyir halinde olan plakası ve sürücüleri henüz belirlenemeyen 3 otomobil, zincirleme kazaya karıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da yardımıyla yaralanan 9 kişi araçlarından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.