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        Şanlıurfa Valiliği, il genelinde suya girilmesini yasakladı

        ŞANLIURFA Valisi Hasan Şıldak, kent genelinde sulama kanalları, barajlar, göl ve göletlerde suya girilmesinin yasaklandığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 18:57 Güncelleme: 18.07.2024 - 19:00
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        Şanlıurfa Valiliği, il genelinde suya girilmesini yasakladı
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        ŞANLIURFA Valisi Hasan Şıldak, kent genelinde sulama kanalları, barajlar, göl ve göletlerde suya girilmesinin yasaklandığını duyurdu. Vali Şıldık açıklamasında, “Tehlikeli yerlerde yüzmek cesaret örneği değildir. Lütfen kurallara uyalım ve insan hayatını ön planda tutalım” dedi.

        Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan ve yaz mevsiminde sulama kanallarında birçok boğulma olayının yaşandığı Şanlıurfa’da valilik, tüm yüzme alanlarına yasak getirdi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        ‘TEHLİKELİ YERLERDE YÜZMEK CESARET ÖRNEĞİ DEĞİLDİR’

        "Bu yerler yüzmek veya girmek için son derece tehlikelidir ve öngörülemeyen riskler oluşturabilir. Maalesef her yaz döneminde ilimizde birçok vatandaşımızı suda kaybediyoruz. Bu nedenle duyarlılık ve caydırıcılığı artırmak amacıyla bu yasaklama kararını aldık. Özellikle ailelerin çocuklarını bu konuda bilgilendirmeleri önemlidir. Tehlikeli yerlerde yüzmek cesaret örneği değildir. Lütfen kurallara uyalım ve insan hayatını ön planda tutalım. Denetimler kesinlikle taviz vermeden yapılacak ve gerekli cezai işlemler uygulanacaktır."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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