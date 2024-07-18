Şanlıurfa Valiliği, il genelinde suya girilmesini yasakladı

ŞANLIURFA Valisi Hasan Şıldak, kent genelinde sulama kanalları, barajlar, göl ve göletlerde suya girilmesinin yasaklandığını duyurdu. Vali Şıldık açıklamasında, “Tehlikeli yerlerde yüzmek cesaret örneği değildir. Lütfen kurallara uyalım ve insan hayatını ön planda tutalım” dedi.

Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan ve yaz mevsiminde sulama kanallarında birçok boğulma olayının yaşandığı Şanlıurfa’da valilik, tüm yüzme alanlarına yasak getirdi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: