Bakan Kurum, Şanlıurfa'da

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da evinde kalp krizi geçirerek vefat eden Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Baran’ın (50) cenaze törenine katıldı.

Öğleden sonra kente gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilk olarak Şanlıurfa Valiliği’ni ziyaret ederek, kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Bakan Kurum, daha sonra sabah saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Baran’ın cenaze törenine katıldı. İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende Kurum, hayatını kaybeden Baran’ın yakınlarına ve silah arkadaşlarına başsağlığı dileklerinde bulundu. Zekeriya Baran'ın cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kocaeli'ye uğurlandı.