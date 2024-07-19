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        Bakan Kurum Şanlıurfa'da (2)

        TOKİKONUTLARINDA İNCELEME YAPTI Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Batıkent Mahallesi'nde yapımı devam eden TOKİ'nin deprem konutlarında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 21:40 Güncelleme: 19.07.2024 - 21:45
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        Bakan Kurum Şanlıurfa'da (2)
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        TOKİKONUTLARINDA İNCELEME YAPTI

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Batıkent Mahallesi'nde yapımı devam eden TOKİ’nin deprem konutlarında incelemelerde bulundu. Bakan Kurum’un deprem konutlarında inceleme yapacağını duyan mahalle sakinleri bölgeye gelerek; Büyükşehir Belediyesi Katı Atık ve Bertaraf Tesisleri'nden yaz aylarında çok rahatsız oldukları çöp kokusunun giderilmesini istedi.

        Bakan Murat Kurum, yapılan çalışmalardan dolayı herkese teşekkür edip, "Kim ne derse desin, kim ne vaat verirse versin biz depremzede vatandaşlarımıza, kardeşlerimize inşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sözlerimizi tutmaya devam edeceğiz. Bu konutlar bitene kadar, burada yaşam sürene kadar, 11 ilde afetzede kardeşlerimizin yüzü gülene kadar sizlerle omuz omuza vereceğiz inşallah şehirlerimizi ayağı kaldıracağız" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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