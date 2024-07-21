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        Husumet yaşadığı 17 yaşındaki kuzeni tarafından öldürüldü

        ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesindeki akaryakıt istasyonunda çalışan Abdullah Kabakulak (42), husumetli olduğu kuzeni S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 18:08 Güncelleme: 21.07.2024 - 18:10
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        Husumet yaşadığı 17 yaşındaki kuzeni tarafından öldürüldü
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        ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesindeki akaryakıt istasyonunda çalışan Abdullah Kabakulak (42), husumetli olduğu kuzeni S.K. (17) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

        Olay, dün akşam saatlerinde Birecik'in Urfa Kapısı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; akaryakıt istasyonunda çalışan Abdullah Kabakulak, burada husumet yaşadığı kuzeni S.K. ile karşılaştı. İki kuzen arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. S.K., üzerindeki bıçak ile Abdullah Kabakulak'a saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Abdullah Kabakulak kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kabakulak, kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüpheli aranıyor.

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