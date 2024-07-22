Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Kuzenini öldürdüğü kanlı bıçakla video çeken şüpheli tutuklandı

        ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde kuzeni Abdullah Kabakulak'ı (42) öldürüp, kaçtıktan sonra elindeki kanlı bıçak ile video çeken S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 14:02 Güncelleme: 22.07.2024 - 14:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuzenini öldürdüğü kanlı bıçakla video çeken şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde kuzeni Abdullah Kabakulak'ı (42) öldürüp, kaçtıktan sonra elindeki kanlı bıçak ile video çeken S.K. (17) yakalanıp, tutuklandı.

        Urfa Kapısı Mahallesi'nde 20 Temmuz'da akşam saatlerinde meydana gelen olayda S.K., kuzeni Abdullah Kabakulak'ın çalıştığı akaryakıt istasyonuna gitti. S.K., akaryakıt istasyonun bahçesinde gördüğü Abdullah Kabakulak'a cebindeki bıçağı çıkararak saldırdı. Abdullah Kabakulak kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, hastaneye kaldırılan Abdullah Kabakulak kurtarılamadı. Kaçtıktan sonra cep telefonu kamerası ile "İntikamımı aldım. Elimdeki kanı görün. Babanızı öldürdüm, sizi de öldüreceğim" diyen S.K., videoyu öldürdüğü kuzeninin çocukları ile yakınlarına gönderdi. S.K. gizlendiği adreste polis ekipler tarafından yakalandı. S.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Boşanma dilekçesi veren eşini öldürdü!
        Boşanma dilekçesi veren eşini öldürdü!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu!
        "Suya balıklama atlamak ölüm ya da kalıcı felce yol açabilir" uyarısı!
        "Suya balıklama atlamak ölüm ya da kalıcı felce yol açabilir" uyarısı!
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        Fenerbahçe avantaj peşinde!
        Fenerbahçe avantaj peşinde!
        11 yaşındaki İbrahim ekmek almaya gitmişti!
        11 yaşındaki İbrahim ekmek almaya gitmişti!
        Yunanistan ile 2. sınır köprüsü
        Yunanistan ile 2. sınır köprüsü
        Sıcaktan kaçtı, terastan düştü!
        Sıcaktan kaçtı, terastan düştü!
        "1 transferimiz kaldı"
        "1 transferimiz kaldı"
        10 öğrenci şikayet etmişti! Profesöre 'cinsel saldırı'dan 10 yıl hapis!
        10 öğrenci şikayet etmişti! Profesöre 'cinsel saldırı'dan 10 yıl hapis!
        Biden ve Trump'ın yaşattıkları ilkler
        Biden ve Trump'ın yaşattıkları ilkler
        "Beyin sularım torbalarda tutuldu"
        "Beyin sularım torbalarda tutuldu"
        Nefes kesen Dolunay manzaraları!
        Nefes kesen Dolunay manzaraları!
        Emeklilikte reform zamanı
        Emeklilikte reform zamanı
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Elektriklide atağa kalkıyor
        Elektriklide atağa kalkıyor
        "90 günümüz var, yapabiliriz!"
        "90 günümüz var, yapabiliriz!"
        ABD'de seçim yarışı yeniden başlıyor
        ABD'de seçim yarışı yeniden başlıyor
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da serinlemek için çaya giren iki kardeş boğuldu
        Şanlıurfa'da serinlemek için çaya giren iki kardeş boğuldu
        Husumet yaşadığı 17 yaşındaki kuzeni tarafından öldürüldü
        Husumet yaşadığı 17 yaşındaki kuzeni tarafından öldürüldü
        Şanlıurfa'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi öldü
        Şanlıurfa'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi öldü
        Şanlıurfa'da vatandaşlar Filistin için pedal çevirdi
        Şanlıurfa'da vatandaşlar Filistin için pedal çevirdi
        Şanlıurfa'da yorgun mermi isabet eden 4 yaşındaki çocuk yaralandı
        Şanlıurfa'da yorgun mermi isabet eden 4 yaşındaki çocuk yaralandı
        Şanlıurfa'da "profesyonel futbol" heyecanı
        Şanlıurfa'da "profesyonel futbol" heyecanı