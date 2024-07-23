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        Akıma kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti

        ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, evlerinin damında domates salçası yaparken elektrik akımına kapılan Zehra Elesli (50) ile onu kurtarmak isteyen kızı Hatun Elesli (15), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 11:34 Güncelleme: 23.07.2024 - 11:40
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        Akıma kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti
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        ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, evlerinin damında domates salçası yaparken elektrik akımına kapılan Zehra Elesli (50) ile onu kurtarmak isteyen kızı Hatun Elesli (15), hayatını kaybetti.

        Olay, sabah saatlerinde Akçakale ilçesine bağlı Akçalı Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin damında makineyle domates salçası hazırlayan Zehra Elesli, yanından geçen kabloyla temas edince akıma kapılıp yere yığıldı. Onu kurtarmak isteyen yanındaki kızı Hatun Elesli de akıma kapıldı. Anne ve kızının çığlıklarını duyan yakınları yardıma koştu. Elektrik kesildikten sonra Akçakale Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Zehra ve Hatun Elesli, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Zehra Elesli ve kızı Hatun Elesli'nin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili inceleme sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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