Koyun otlatmaya gitti, sulama göletinde cesedi bulundu

Olay, öğle saatlerinde Köprülük Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde hayvanları otlatmak için evden çıkan Rahime Demirağı'dan haber alamayan yakınları çevrede arama yaptı. Koyunları sulama göleti çevresinde bulan yakınları, Demirağı'nın suya düşmüş olma ihtimali üzerine durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen dalgıç polisler, gölette yaptığı aramada Rahime Demirağı'nın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Demirağı'nın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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