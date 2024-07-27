Motosikletli 2 kişiden kuaför dükkanına silahlı saldırı; 2 yaralı

Olay, öğle saatlerinde Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletle gelen 2 kişi, kuaför dükkanına tabancayla ateş açıp, kaçtı. Saldırıda kuaförde bulunan F.A. (22) ve M.E.Y. (16) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerasına da yansıyan saldırı sonrası polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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