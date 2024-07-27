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        Motosikletli 2 kişiden kuaför dükkanına silahlı saldırı; 2 yaralı

        ŞANLIURFA'da motosikletli 2 şüphelinin, kuaför dükkanına düzenlediği silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 14:33 Güncelleme: 27.07.2024 - 14:35
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        Motosikletli 2 kişiden kuaför dükkanına silahlı saldırı; 2 yaralı
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        ŞANLIURFA’da motosikletli 2 şüphelinin, kuaför dükkanına düzenlediği silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, öğle saatlerinde Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletle gelen 2 kişi, kuaför dükkanına tabancayla ateş açıp, kaçtı. Saldırıda kuaförde bulunan F.A. (22) ve M.E.Y. (16) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerasına da yansıyan saldırı sonrası polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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