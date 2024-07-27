Otomobil motosiklete çarptı; 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 25’inci kilometresinde Şenocak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Şakir N. yönetimindeki 47 AAS 076 plakalı otomobil, önünde giden Orhan Ay'ın kullandığı plakasız motosikletle çarptı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazada devrilen motosikletin sürücü Orhan Ay yaşamını yitirdi, kuzeni Gökhan Ay ise yaralandı.

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