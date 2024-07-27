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        Otomobil motosiklete çarptı; 1 ölü, 1 yaralı

        ŞANLIURFA'da, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Orhan Ay (17) hayatını kaybetti, kuzeni Gökhan Ay (17) ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 15:40 Güncelleme: 27.07.2024 - 15:45
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        Otomobil motosiklete çarptı; 1 ölü, 1 yaralı
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        ŞANLIURFA’da, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Orhan Ay (17) hayatını kaybetti, kuzeni Gökhan Ay (17) ise yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 25’inci kilometresinde Şenocak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Şakir N. yönetimindeki 47 AAS 076 plakalı otomobil, önünde giden Orhan Ay'ın kullandığı plakasız motosikletle çarptı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazada devrilen motosikletin sürücü Orhan Ay yaşamını yitirdi, kuzeni Gökhan Ay ise yaralandı.

        112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gökhan Ay, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

        Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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